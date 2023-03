Coppa Provinciale Oggi le finaliste

Serata di semifinali di Coppa Provinciale di Terza categoria con la disputa di due partite secche al termine delle quali si sapranno i nomi delle due squadre finaliste: alle 20.30 a Pianella prenderà il via Rapolano-Quercegrossa e alle 21 sarà dato il fischio di inizio di Montepulciano Stazione-Montanina. Le formazioni di casa, a valutare la classifica del campionato, sembrano avere dalla loro parte i favori del pronostico, ma in 90’ può sempre succedere di tutto. "Sarà l’occasione – sottolinea Ezio Nativi, ds termale – per dare l’opportunità anche a chi ha giocato di meno di affrontare un impegno di sicuro prestigio. Sarà quindi un confronto più aperto di quanto possa trasparire dalla classifica".

E infine: "Siamo a pari merito con la Raddese e il Montepulciano Stazione ci insegue a tre punti: i ragazzi, sotto la guida di mister Paesano, sono pronti per lo sprint finale. Da domenica prossima quando a Rapolano arriverà il Monticchiello". Ad arbitrare Montepulciano Stazione-Montanina ci sarà Travaglione, mentre Grigoriadis dirigerà Rapolano-Quercegrossa.

Giuseppe Stefanachi