Colligiana, arriva l’ultima chiamata Battere il Figline per sperare ancora

Un ultimo colpo da sparare per tentare di raggiungere l’obiettivo che rappresenta il sogno di tutto l’ambiente biancorosso. Questo rappresenta, per la Colligiana, la sfida casalinga di questo pomeriggio contro il Figline, in programma al ‘Gino Manni’ a partire dalle 14,30. Per la squadra di mister Chini il match rappresenta, quasi sicuramente, la sola possibilità rimasta per rilanciare l’inseguimento alla capolista: dopo il pareggio nel turno infrasettimanale di mercoledì i fiorentini distano tredici lunghezze dai biancorossi, usciti con le ossa rotte dallo stadio della Rondinella. Un vantaggio apparentemente rassicurante, ma che in realtà è più apparenza che sostanza: con la Colligiana che deve recuperare il match rinviato con il Signa e il Figline che ancora non ha rispettato il turno di riposo, un successo potrebbe significare, potenzialmente, ridurre lo scarto a soli quattro punti. Un’ultima spiaggia, una residua possibilità di riaprire la corsa scudetto, approfittando del rallentamento del Figline. Una situazione che pone un peso enorme sulle spalle di capitan Mugnai e compagni: i biancorossi, con la sconfitta di mercoledì, hanno sprecati una grande opportunità. A questo punto, per non dire definitivamente addio alle speranze di vincere il campionato, è indispensabile ottenere una serie di successi. Ad arbitrare la sfida sarà Mauro Alessio, della sezione arbitrale di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Luca Testi (Livorno) e Matteo Pacini (Empoli). Marco Brunelli