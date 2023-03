Cinque i cussini ai campionati italiani Trasferta a Taranto con un po’ di amarezza Il ‘rimedio’ è il duro lavoro in palestra

Cus Siena presente ai campionati italiani A2 Under 18 svoltisi a Taranto lo scorso fine settimana: in gara Oscar Capezzuoli nella categoria -60kg e Alessandro Prestigi nel -73kg per gli uomini, Emma Nastasi a -48kg, Gaia Nastasi a -52kg e Luisa Iuga a -57kg in campo femminile. Capezzuoli, alla prima esperienza nella nuova categoria, ha superato brillantemente il primo turno con un ippon dopo pochi secondi, ma ha commesso un’ingenuità nel secondo, ingenuità che gli è costata l’esclusione dalla gara. Prestigi nel primo incontro ha dato vita a un acceso derby toscano con il grossetano Tavarnesi, che infine lo ha visto sconfitto per somma di punti. Emma Nastasi ha aperto la seconda giornata ribaltando un primo incontro partito in svantaggio, con un’immobilizzazione a pochi secondi dalla fine. Ha poi ceduto alla napoletana Damiano, che ha fatto valere la maggiore esperienza. Anche per Gaia primo incontro tutto toscano con la cecinese Cioce, già sconfitta alle qualificazioni. Dopo un lungo combattimento, molto equilibrato, la senese si è arresa per somma di sanzioni, complice anche un problema fisico. Luisa Iuga, con due incontri vinti agilmente, ha raggiunto i quarti di finale della rispettiva categoria. Dopo un combattimento partito in vantaggio, ha subìto una sanzione decisiva nel golden score che ne ha arrestato l’avanzata. Nell’incontro di ripescaggio ha accusato stanchezza e, dopo la fine dei tempi regolamentari, ha subìto un punto che l’ha relegata al 9° posto, piazzamento decisamente stretto. La trasferta a Taranto dei cussini si è quindi chiusa con un po’ di amarezza, ma anche diversi spunti su cui lavorare in palestra con il maestro Cresti.