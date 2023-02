Cinque anticipi sono in programma questo pomeriggio

La diciottesima giornata di Terza ha quasi tutti i suoi principali motivi nei cinque anticipi di oggi. Andiamo con ordine e partiamo dal match clou Raddese-Pievescola: la capolista affronta una squadra che forse vale anche qualcosa di più della sua pur brillante classifica. Alle spalle dei chiantigiani anche il Rapolano, secondo in classifica staccato di quattro punti, troverà a Campiglia un ambiente caldo: i valdelsani puntano ai play-off! Il Montepulciano Stazione va a Monticchiello: in una giornata normale questa sarebbe una partitissima, oggi è il terzo confronto per importanza nella lotta al vertice. E l’Ancaiano? Affronta in casa il Chiusdino e, vincendo, potrebbe migliorare la sua classifica approfittando delle tre super sfide già citate… Oggi si disputa anche Geggiano-Buonconvento. Domani occhi puntati su Vescovado-Quercegrossa: chi vince può ancora sognare i play-off. Montanina-Rionese e Sant’Albino-Cus Siena completano il quadro.

Giuseppe Stefanachi