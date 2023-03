Ciclismo, un sabato da favola con professionisti e donne sulle Strade Bianche

Un'immagine delle Strade Bianche

Siena, 2 marzo 2023 – Il fascino e il suggestivo quanto unico percorso al mondo delle Strade Bianche a Siena, è pronto ad accogliere sabato 4 marzo un’altra edizione di lusso della gara toscana, nonostante due assenze pesanti di altrettanti grandi e spettacolari campioni del ciclismo di oggi, come lo sloveno Pogacar e il belga Van Aert. Ci saranno comunque Van der Poel, altro grande del ciclismo mondiale, Alaphilippe, Pidcock, Sagan, Benoit, Van Avermaet, Lutsenko, Mohoric, Bilbao Lopez, Vlòasov, Kamna, Mulueberhan, Pinot, Kwiatkowski, Barguil, Bennet. Tra gli italiani il toscano Bettiol, Vendrame, Covi, Rota, Bagioli, Velasco, Battistella, De Marchi, il tricolore Zana, Ballerini, Oss, Ulissi, Formolo. Dopo il Trofeo Laigueglia firmato da Nans Peters sarà la seconda gara in Italia e quella di apertura in Toscana, che vivrà lunedì 6 e martedì 7 marzo anche le prime due tappe della Tirreno-Adriatico, con la cronometro individuale a Lido di Camaiore e quindi la seconda frazione da Camaiore a Follonica.

PERCORSO UOMINI:

Tracciato molto mosso e ondulato, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi più o meno ripidi specie su sterrato. Sono presenti circa 63 km di strade sterrate divise in 11 settori (dei quali 8 sono in comune con la corsa femminile) con fondo ben tenuto, ben battuto, privo di incursioni erbose e con scarso brecciolino sulla superficie. Gli ultimi km si snodano per la prima parte all’esterno dell’abitato di Siena su strade larghe e lunghi rettifili collegati tra loro da ampie curve, prima in discesa e poi in leggera salita fino ai 2 km dall’arrivo dove viene imboccata la via Esterna di Fontebranda con pendenze fino al 9%. A 900 m dall’arrivo si supera la Porta di Fontebranda e inizia la pavimentazione lastricata. La pendenza supera il 10% fino a raggiungere attorno ai 500 m dall’arrivo, in via Santa Caterina, punte del 16%. Segue una svolta decisa a destra nella via delle Terme e l’immissione in via Banchi di Sotto. Dai 300 m la strada è sempre in leggera discesa. Ai 150 m svolta a destra in via Rinaldini. Ai 70 m si entra nel Campo, ultimi 30 in discesa al 7%, traguardo pianeggiante. In tutto 184 chilometri con ritrovo presso la Fortezza Medicea e partenza alle 11,45 dalla SS 73.

ALBO D’ORO(ultime edizioni):

2022 Tadej Pogacar · UAE Team Emirates

2021 Mathieu VAN DER POEL · Alpecin-Fenix

2020 Wout VAN AERT · Team Jumbo–Visma

2019 Julian ALAPHILIPPE · Deceuninck–Quick-Step

2018 Tiesj BENOOT · Lotto–Soudal

2017 Michael KWIATKOWSKI · Team Sky

2016 Fabian CANCELLARA · Trek–Segafredo

=====



DONNE: Partecipazione di assoluto prestigioso anche per le Strade Bianche al femminile che prenderanno il via alle 9,30 sempre dalla SS 73 e dovranno percorrere 136 chilometri.

PERCORSO DONNE: Il tracciato delle Strade Bianche al femminile gara che anticipa di qualche ora la gara maschile e che vide nel 2022 il successo di Lotte Kopecky presenta poco più di 30 km di strade sterrate divise in 8 settori (tutti comuni alla corsa professionisti) con fondo ben tenuto. Gli ultimi chilometri sono identici alla gara maschile.

ALBO D’ORO DONNE (ultime edizioni)

2022 Lotte KOPECKY · Team Sd Worx

2021 Chantal VAN DEN BROEK-BLAAK · Team Sd Worx

2020 Annemiek VAN VLEUTEN · Mitchelton–Scott

2019 Annemiek VAN VLEUTEN · Mitchelton–Scott

2018 Anna VAN DER BREGGEN · Boels–Dolmans

2017 Elisa LONGO BORGHINI · Wiggle High5

2016 Lizzie ARMITSTEAD · Boels–Dolmans

2015 Megan GUARNIER · Boels–Dolmans

Antonio Mannori