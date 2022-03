Tirreno-Adriatico, il belga Tim Merlier vince in volata a Sovicille

Sovicille (Siena), 8 marzo 2022 - Dopo il “missile” Filippo Ganna sul lungomare della Versilia nella frazione inaugurale a cronometro, la seconda tappa toscana della 57esima Tirreno-Adriatico, da Camaiore a Sovicille, è stata firmata in volata da Tim Merlier che ha regolato tutto il gruppo che ha raggiunto lo spagnolo Soler a 3 Km dal traguardo. La maglia di leader della classifica rimase sulle spalle di Filippo Ganna.

La corsa ha salutato la Versilia, sede oramai naturale di partenza da 8 anni, e tanti gli applausi per Filippo Ganna e gli altri campioni presenti. “La manifestazione è un’opportunità per il nostro territorio – ha detto il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto – e conferma la tradizione con il ciclismo di tutta la zona, in quanto consideriamo lo sport del pedale anche una risorsa turistica in vista della stagione balneare”. Il ritrovo a Camaiore nella zona dello stadio trasferimento di qualche chilometro e partenza ufficiale alle 11,55. Dopo 8 Km prima di entrare in provincia di Pisa, la fuga di giornata protagonisti Gabburo, Canaveral, Marengo, Bais e Gavazzi che dopo 30 km hanno già 8 minuti di vantaggio. A Ponsacco dopo 50 km il margine è di 6’20”, che scende a 5’05” poco prima del centesimo chilometro quando la gara fa il suo ingresso in provincia di Siena. A 80 km dal traguardo 3’40” sul gruppo per i 5 fuggitivi. I primi a mollare sono Canaveral e Marengo, quindi Gabburo, ed in testa restano i due della Eolo Gavazzi e Bais che a 30 km dall’arrivo hanno 50” nei confronti del gruppo. I due sono ripresi dallo spagnolo Soler a 19 km dall’arrivo con lo stesso Soler che prosegue da solo fino ai -3 quando è raggiunto dal gruppo. In volata lo spunto irresistibile del belga Merlier alla prima vittoria stagionale.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Tim Merlier (Alpecin-Fenix) Km 219, in 5h25’23”, media Km 40,765; 2)Olav Kooij (Jumbo-Visma); 3)Kaden Groves (BikeExchange-Jayco); 4)Peter Sagan (TotalEnergies); 5)Simone Consonni (Cofidis); 6)Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious); 7)Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl); 8)Giacomo Nizzolo (Israel-PremierTech); 9)Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ); 10)Andrea Vendrame (AG2R Citroën).

CLASSIFICA GENERALE: 1)Filippo Ganna; 2)Evenepoel a 11”; 3)Pogacar a 17”; 4)Asgreen a 24”; 5)Dowsett a 25”.

LA TAPPA DI MERCOLEDI': Una frazione ondulata di 170 km che prenderà il via alle 13,10 da Murlo. Nei primo 40 chilometri prima di transitare da Chianciano Terme la salita de La Foce a quota 551 metri, quindi numerosi altri saliscendi prima della conclusione in Corso del Popolo a Terni. Un’altra tappa per i velocisti almeno sulla carta.