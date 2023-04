Ciclismo: Come sarà l'Eroica "Tre Giorni Juniores" nel Senese

Siena,5 aorile 2023 - Tra poco più di due settimane si svolgerà anche l’Eroica juniores, attesa manifestazione internazionale, valevole per la Nations Cup. L'apertura della rassegna è prevista per venerdì 21 aprile al mattino (ore 10) con la cronosquadre da Castelnuovo Berardenga a Rapolano Terme di km 11,8, mentre nel pomeriggio (ore 15 il via) è in programma la prova in linea da Siena a Poggibonsi di km 76,3. Sabato 22 la Siena-Chiusdino di km 109 con partenza (ore 15) dalla Fortezza Medicea, oltre a una gara per giovanissimi nella Città del Palio.

Infine chiusura domenica 23 aprile sempre con la categoria juniores, con la Coppa A. Meneghelli da Siena (il via alle ore 14) a Montalcino di 114 km. Tre giornate con il ciclismo giovanile che porteranno in Provincia di Siena i migliori esponenti della categoria, con la presenza anche del commissario tecnico della nazionale azzurra Dino Salvoldi.