Asta al traguardo Domani l’ostacolo è il Montalcino

Otto punti di vantaggio con tre partite da giocare: il giorno del trionfo, per l’Asta, può essere già domani! Il girone D del campionato di Promozione è pronto ad incoronare la sua regina, consegnando a Taverne il pass che la porta dritto nel paradiso dell’Eccellenza. L’ostacolo da superare, domani, non è certo dei più agevoli, in quanto gli arancioble saranno chiamati a presentarsi al Soccorso Saloni di Montalcino e saranno attesi da una squadra che rischia di restare fuori dai play-off. Certo, se poi il Sansovino perdesse a Subbiano, il salto di categoria sarebbe già matematico indipendentemente dal risultato di Montalcino-Asta… Altri due derby di grande fascino illuminano la ventiquattresima giornata: Torrenieri-Pienza e Badesse-San Quirico. L’unica squadra tra queste quattro a sognare in grande è il piccolo Torrenieri: un’altra frazione vive giorni memorabili! Per il resto siamo al "Si salvi chi può". Ogni partitaè decisiva…

Giuseppe Stefanachi