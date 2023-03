Amarezza Orlando "Per quanto fatto il pari ci va stretto"

All’Artemio Franchi Francesco Orlando ha segnato il suo primo gol da professionista, quando indossava la maglia della Maceratese "Sì, al 93’…" sorride. Adesso, sette anni dopo, è all’inseguimento del primo gol in bianconero. "Purtroppo, per quello che abbiamo fatto, il pareggio ci sta stretto – ha commentato l’attaccante nel post partita –: sapevamo che loro ci avrebbero aspettato, dovendosi salvare. Ma ci è mancato soltanto il gol, perché abbiamo creato davvero tanto, sono certo che nelle prossime partite arriverà". "Sì, io ci ho provato – ha aggiunto –, non è arrivato. Ma con Disanto, Paloschi e Belloni va sempre meglio. Ho passato un periodo non bello, l’infortunio al ginocchio, per la seconda volta, mi ha tenuto per un anno fuori dal campo. Ora sento il sostegno dei compagni e la fiducia del mister, mi manca la rete ma spero che arriverà presto. Delle prestazioni sono invece contento". Guarda avanti, Orlando. "Nelle prossime partite possiamo di sicuro migliorare – le sue parole –, siamo un gruppo forte, composto da giocatori in gamba, potremo dire la nostra anche ai play off". "In carriera ho sempre fatto l’esterno – ha chiuso –, qua il mister mi chiede di fare la seconda punta, allenamento dopo allenamento sto riuscendo a migliorarmi. Il futuro? Sono in prestito secco dalla Salernitana: a Siena sto bene, a fine campionato vediamo quali valutazioni farà il mio club di appartenenza".