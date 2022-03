Ciclismo, Strade Bianche: percorso, favoriti e orari tv

Siena,4 marzo 2022 - Sarà spettacolo come sempre lungo le “Strade Bianche” tra i migliori esponenti attualmente disponibili del ciclismo mondiale, lungo i 184 chilometri della gara senese con 11 tratti di strade bianche per un totale di 63 chilometri. Il via come la gara femminile dalla Fortezza Medicea (Piazza della Libertà) alle 11.40 per quella che viene definita la “Classica del Nord più a sud d’Europa”, una corsa di affascinante bellezza del calendario UCI World Tour che tutti considerano la sesta gara Monumento. Percorso Favoriti Orari tv Percorso Una gara costellata di strappi in salita con il primo sterrato dopo 18 km, per proseguire poi tra curve e saliscendi. A Ponte del Garbo (Asciano) inizia l’ottavo settore sterrato (11.5 km, il più impegnativo della corsa), prevalentemente in salita e caratterizzato da notevoli saliscendi, tra i quali quelli in prossimità di Monte Sante Marie che raggiungono bruscamente sia in salita che in discesa pendenze molto elevate. Il finale altrettanto tormentato con la salita delle Tolfe e quindi l’ultimo km altrettanto impegnativo. Favoriti Non ci saranno il vincitore dello scorso anno Mathieu van der Poel, che dopo i problemi accusati alla schiena che lo tormentano da tempo, non è ancora in condizione, e Wout Van Aert che sarà al via domenica 6 marzo della Parigi-Nizza. A parte le due assenze citate, il lotto dei favoriti per la vittoria di una delle classiche più importanti della stagione è davvero ampio. A partire dallo sloveno Tadej Pogacar, reduce dalla vittoria nell’UAE Tour. Il suo principale antagonista sarà il vincitore dell’edizione 2019 nonché campione del mondo in carica, il francese Julian Alaphilippe. Non mancheranno tra i papabili anche gli altri precedenti vincitori della gara: Tiesj Benoot (vincitore nel 2018), Michel Kwiatkowski (vincitore nel 2017 e nel 2014) e Zdenek Stybar ...