Siena, Torselli (Fdi): «In Europa per difendere il Palio». Il sottosegretario La Pietra: «Il Palio non si tocca»

Siena, 5 maggio 2024 – E’ stato come fare un tuffo nel passato la festa organizzata per il pensionamento di Mauro Marruganti, dopo 40 anni in polizia. Sostituto commissario coordinatore della questura di Siena e per anni alla guida del sindacato Fsp della polizia, sia a livello provinciale che regionale, ieri ha riunito nella società di Castelsenio in Tartuca, la sua Contrada, tantissimi amici contradaioli e colleghi, anche di altre forze di polizia. Oltre che numerosi esponenti di spicco di Fratelli d’Italia a livello nazionale. Fra questi il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, con delega all’ippica, Patrizio Giacomo La Pietra che, a margine della festa, sollecitato sulle future decisioni che verranno prese dal Governo per superare l’ordinanza Martini è stato lapidario: «Il Palio per me non si tocca». Accanto a lui c’era l’onorevole Francesco Michelotti che è sulla stessa lunghezza d’onda. Sul tema un passaggio anche del presidente del Gruppo Fdi in consiglio regionale, Francesco Torselli, che è candidato alle Europee. Alla luce delle verifiche compiute sul fatto che in Europa ci sono risorse destinate alle tradizioni popolari ma l’Italia, sebbene sia il Paese dove queste risultano particolarmente numerose, ne beneficia poco per la complessità dell’accesso, una volta all’Europarlamento, si impegnerà affinché tale complessità venga limata. E ridotta. Prendendo magari come simbolo delle tradizioni proprio il Palio che è conosciuto il tutto il pianeta. Alla Festa organizzata da Marruganti c’era ieri anche l’onorevole di Fdi Letizia Giorgianni.