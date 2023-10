Siena, prospettive future della Cassa forense: oggi arriva il presidente Militi

Siena, 6 ottobre 2023 - Si parla oggi di «Cassa forense, scenari e prospettive future» nell’aula magna del rettorato dell’Università degli studi di Siena in Banchi di sotto. Un tema quantomai attuale per le toghe, quello della cassa di assistenza e previdenza, che vedrà i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine degli avvocati Antonio Ciacci, di Giulia Marcheschi, coordinatore Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) della Toscana e di Alessandro Betti che è presidente della sezione Aiga di Siena, deus ex machina dell’iniziativa. Introduce Valentina Del Grande, referente formazione Coa Siena mentre a moderare sarà l’avvocato Mariarita Mirone, vice presidente nazionale Aiga. Previsti gli interventi di Eleonora Facchetti, componente comitato delegati Cassa forense, di Andrea Parigi, componente Comitato delegati Cassa forense e di Rossella De Franco, presidente Cpo dell’Ordine degli avvocati di Siena. L’intervento conclusivo sarà del presidente nazionale della Cassa forense, l’avvocato Valter Militi.