Siena, ecco i priori di Valdimontone e Onda: Benocci guida la Contrada dei Servi, Spessot confermato in Malborghetto

Siena, 15 gennaio 2024 – E’ Alberto Benocci il nuovo priore del Valdimontone. L’ex vicario generale di Lucia Cresti ha ottenuto un ottimo risultato venendo eletto con l’80% dei consensi in una tornata che ha visto grande affluenza alle urne. Fra le più alte degli ultimi anni: oltre 500 i contradaioli che hanno votato per il rinnovo del seggio per il biennio 2024-2025. Benocci, che attualmente è responsabile della Divisione trattamenti economici dell’Università di Siena, in Contrada c’è sempre stato. E vanta una lunghissima esperienza in seggio, unitamente a quattro anni di provicario, quindi due da vicario generale ed il ritorno nello stesso ruolo 17 anni dopo con il priore Cresti. Ad affiancarlo sarà un seggio che è mix fra novità e continuità. Restano i provicari Caterina Pavolini e Daniele Ciabatti, new entry nel ruolo di vicario generale Federico Tommasi e anche l’altro pro vicario, Luigi Viligiardi, è una novità. Confermata la presidente del gruppo donatori di sangue ’Borghi’ , Federica Sartini. L’insediamento avverrà il 19 gennaio, in vista di una stagione dove il Valdimontone sarà in Piazza sia a luglio che ad agosto.

Si insedierà invece domenica 21 gennaio alle ore 10 il riconfermato priore dell’Onda Massimo Spessot. L’onorando di Malborghetto ha ottenuto ieri l’80% dei voti al termine di uno scrutinio iniziato dopo le 18, quando chiudevano le urne, e terminato solo alle 21.30. Anche in questo caso, come per il Valdimontone, affluenza molto elevata. Spessot dunque, che era stato eletto per la prima volta nel novembre 2021, è al secondo mandato. Questa volta sarà affiancato sempre da Roberto Lusini, poi dai pro vicari Lorenzo Baragatti (che è presidente di Società), Guido Cavati e Giulio Salvini. Il nuovo presidente del Gruppo Giovani Ondaioli, invece, sarà Giulio Giubbi e i due vice Niccolò Baglioni e Chiara Vagheggini.

Il prossimo fine settimana invece si vota nella Giraffa per il seggio (che sarà in carica per il triennio 2024-2026) e per il capitano, oltre che per il consiglio di società (biennio 2024-2025). Sabato si vota dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Il nome per il priore è Gianni Mazzoni, quello per il capitano Guido Guiggiani.