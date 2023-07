San Gimignano, in scena ‘Suor Angelica’ su musica di Giacomo Puccini

San Gimignano (Siena), 19 luglio 2023 - Per San Gimignano si avvicina il grande evento del programma della rassegna “Accade d’Estate” che, assieme “Festival Internazionale”, sta accompagnando l’estate sangimignanese con produzioni di grande interesse e di grande successo che si protrarranno fino a settembre inoltrato. Torna l’opera lirica in grande stile, e torna nel luogo dove lo scorso anno, è stata allestita un’edizione di Suor Angelica speciale, realizzata proprio nel luogo dove Giacomo Puccini l’aveva pensata durante la stesura. La deliziosa atmosfera della Pieve di Cellole tornerà così protagonista quest’anno con una nuova produzione dell’opera pucciniana che il maestro musicò su libretto di Giovacchino Forzano. L’opera andrà in scena martedì 25 luglio alle ore 21,30 con una serie di importanti novità. Prima fra tutte la coproduzione con il Teatro Goldoni di Livorno, uno dei tre “teatri di tradizione” toscani i cui responsabili artistici, attratti dall’efficacia e dalla suggestività della scorsa produzione, non hanno esitato a mettere a disposizione la loro struttura per una realizzazione con una impostazione scenica e orchestrale più imponente. Il cast è formato da voci selezionate da un audizione internazionale, bandita proprio dal teatro Goldoni, che ha scelto per questa edizione quattordici giovani interpreti, in un connubio tra emergenti ed altre già a carriera avviata come il soprano Silvia Pantani, che vestirà appunto il ruolo di Suor Angelica. La regia sarà affidata a Nicola Fanucchi, regista di larga esperienza non nuovo ad operazioni sperimentali anche fuori dai teatri tradizionali. I costumi anche quest’anno saranno ad opera della bravissima Ilaria Giossi.

L’orchestra, di 45 elementi, è quella del Teatro Goldoni di Livorno; giovane formazione che quest’anno ha raggiunto il punteggio più alto tra le compagini ministeriali non stabili, tanto da essere invitata alla Camera dei Deputati. A guidarla il Maestro Stefano Cencetti, pietra miliare del comune di San Gimignano, anch’egli in possesso di grande esperienza nella direzione corale ed orchestrale e con all’attivo numerose direzioni liriche. La suggestione dell’ambientazione sarà arricchita dal disegno luci di Michele Rombolini e dagli elementi tecnici messi a disposizione dalla Fondazione Teatro Goldoni. Non mancherà il supporto della gloriosa Corale di San Gimignano, impegnata nell’emozionante finale dell’opera.

L’opera sarà replicata a Livorno, presso la Fortezza Vecchia, il martedì 1 agosto con inizio alle ore 21,30. Oltre alla protagonista Silvia Pantani, da segnalare la presenza nel cast di Ana Victoria Pitts, (Zia Principessa), e da Eva Maria Ruggeri nel ruolo della Badessa. La realizzazione dell'evento è stata possibile grazie al contributo dell' amministrazione comunale di San Gimignano, della Fondazione Goldoni, della Regione Toscana e di Sillabe e Opera Laboratori. La capienza sarà limitata a 200 persone, il costo del biglietto è di euro 20. Info e prenotazioni sul circuito Ticketone, e presso la sede della Pro Loco di San Gimignano.

Maurizio Costanzo