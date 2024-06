Pienza, 10 giugno 2024 – Manolo Garosi è stato confermato sindaco di Pienza con il 59,3% dei voti: per il candidato della lista La piazza per Pienza e Monticchiello i voti raccolti sono stati 733. Virno Mangiavacchi di Insieme in Comune ha conquistato il 40,7% (504 voti).