Colle Val d’Elsa, Piero Pii eletto sindaco con il 52,5%

Colle Val d’Elsa (Siena), 24 giugno 2024 – Piero Pii è il nuovo sindaco di Colle Val d’Elsa. E’ lui a raccogliere l’eredità di Donati, che pur avendo retto la città per un solo mandato non è stato ricandidato. Il centrosinistra aveva preferito Riccardo Vannetti, che al primo turno aveva raccolto il 37,3% contro il 43,9% di Pii.

Al ballottaggio la vittoria è piuttosto chiara nonostante una decisa rimonta in termini assoluti con Pii che ha ottenuto 5.049 voti (23 in più rispetto al primo turno) per il 52,5% mentre Vannetti si è fermato al 47,5% con 4.560 voti (4.269 al primo turno, quindi quasi 300 voti guadagnati).