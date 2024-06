Rapolano Terme, il sindaco Starnini conferma la giunta del primo mandato

Rapolano Terme (Siena), 12 giugno 2024 – Il sindaco del Comune di Rapolano Terme (Siena) Alessandro Starnini, confermato per il secondo mandato amministrativo, avrà ancora al suo fianco i quattro assessori che hanno fatto parte della giunta negli ultimi cinque anni: Gianna Trapassi sarà ancora vicesindaco e avrà le deleghe a istruzione, pari opportunità, servizi educativi e servizi sociali; Roberto Rosadini si occuperà di bilancio, coordinamento degli eventi, manutenzioni, personale, polizia municipale e sicurezza; Giulia Russo avrà le deleghe a integrazione, politiche giovanili e Protezione civile, mentre Federico Vigni si occuperà di attività produttive, ambiente, mobilità, sostenibilità e turismo. Il sindaco Alessandro Starnini avrà anche le deleghe ad associazionismo, cultura, lavori pubblici, sport e urbanistica. La giunta, si legge in una nota, sarà naturalmente presente in occasione del primo Consiglio comunale fissato per il 27 giugno.