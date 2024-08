Palio, la Selva vince la quarta prova

Siena, 15 agosto 2024 – La contrada della Selva con il fantino Andrea Sanna sul cavallo Tabacco ha vinto stamani la quarta prova del Palio di Siena in vista della corsa di domani in piazza del Campo. Buona partenza della Chiocciola che ha mantenuto la prima posizione fino all'inizio del secondo giro quando sono sopraggiunti prima il Nicchio e poi la Selva che ha preso la testa fino al termine della corsa. Questa sera alle 19,15 è in programma la prova generale