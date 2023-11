Alessio, passione per la break dance: “Scelto da Milly Carlucci per la sfida Ballando on the road”

Siena, 12 novembre 2023 – Folgorato dalla break-dance. La sua passione, in verità, era il nuoto. Un piccolo problema però gli impediva di ambire a grandi risultati. Così un giorno, con i genitori si trovava alla Sagra della ranocchia a Castelnuovo Berardenga, decise che nella vita ci sarebbe stato altro. La ’break’, appunto. «Mamma voglio fare questo», disse a Sabrina Muzzi mentre guardava a bocca aperto uno spettacolo della danza sviluppata da teenager afro-americani e latino-americani nel Bronx di New York. Ne ha fatta di strada da allora Alessio Albertella, il 14enne senese che è diventato ballerino di break-dance a livello agonistico. E che vuole arrivare alla finalissima di ’Ballando on the road’, la costola della fortunatissima trasmissione di Milly Carlucci, ’Ballando con le stelle’ appunto, che dà spazio agli appassionati di danza di tutta Italia, decretando poi un vincitore.

«E’ stato selezionato tra i primi 70 su 23mila partecipanti nei vari provini di tutta Italia – spiega orgogliosa mamma Sabrina, che insieme al marito Alberto segue il figlio in ogni impegno –, sarà in diretta dagli studi Rai 1 sabato 18 novembre, alle 14, con Milly Carlucci».

Parteciperà alle qualificazioni con una coreografia di break con elementi di contaminazione sulle note del rock dei Maneskin ’Zitti e buoni’ che ha vinto Sanremo 2021. Una coreografia realizzata per lui dal suo insegnante, Alessio Venditti della ’Dhart Academy’, professionista che ha fatto parte anche del corpo di ballo del tour di Claudio Baglioni. Alessio Albertella è un ragazzo normale, con i piedi ben saldi per terra, nonostante le acrobazie. Frequenta il primo anno del liceo sportivo al ’Galilei’, è tamburino dell’Istrice, studia. «Un bravissimo ragazzo, non ci possiamo lamentare. Ce la metterà tutta per andare avanti nella trasmissione della Carlucci in attesa di provare a sognare, quando avrà 16 anni, facendo il provino per ’Amici’», svela mamma Sabrina. E allora tutti a tifare per Alessio, già campione italiano nella sua categoria.