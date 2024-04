«Mi hai rubato il marito»: le fa stalking su Facebook e pubblica video diffamatorio

Valdichiana, 17 aprile 2024 – Non ci ha visto più. Il suo matrimonio, che andava avanti da oltre 30 anni, era stato mandato in frantumi da una donna. Si era insinuata nel loro rapporto, mandandolo in mille pezzi. La moglie, che sosteneva di essere stata tradita, ha allora cominciato a prendere di mira la ’rivale’ che gli aveva soffiato, a suo dire, l’uomo con cui aveva messo su famiglia. Iniziando a perseguitarla, non solo sul posto di lavoro ma anche sui social dove è stato pubblicato persino un video in cui rivelava chi era la persona con cui l’uomo aveva una relazione e la sua occupazione. Una gogna pubblica, insomma. Per questo una 66enne che vive in un comune della provincia di Siena, difesa dall’avvocato Emiliano Bianchi, è stata condannata ieri con rito abbreviato a sei mesi per stalking e diffamazione. Pena sospesa, non menzione. La parte offesa aveva chiesto un risarcimento di 30mila euro, il gup Elena Pollini ne ha disposti 500 di provvisionale, il resto da decidere in sede civile. Il caso è scoppiato fra l’autunno 2021 e il febbraio 2022. Quando la moglie tradita ha cominciato a fare stalking alla nuova donna del marito. Aveva preso alcune foto dal profilo social di quest’ultima postandole poi con offese e l’accusa di averle rovinato la vita. Era quindi spuntato un video diffamatorio, secondo l’accusa sostenuta dal pm Silvia Benetti, accompagnato da ripetute telefonate fatte alla ’rivale’ sul luogo di lavoro usando un altro nome. Una volta che gliela passavano fioccavano le parole più colorite, unitamente alla minaccia di fargliela pagare. Situazione che aveva duramente provato la donna, finita nel mirino della 66enne, che aveva infatti denunciato.