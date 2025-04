Marcia dell’Indipendenza, trionfa l’Oca per le Compagnie militari. Al via Tommaso del ’Grande fratello’

Siena, 26 aprile 2025 – Dodici Contrade partecipanti con un totale di 31 Compagnie, 124 podisti. Un successo la Marcia dell’Indipendenza Siena-Montalcino organizzata dalla Tartuca. A cimentarsi è stato anche un volto (ormai) noto, Tommaso Franchi del ’Grande Fratello’ (foto in alto). Di buon mattino era al via (anche se non ha corso la prima frazione) a Porta Tufi. Con gli altri della Tartuca. Si è difeso bene percorrendo il tratto in un’ora e 2 secondi: 19° su 31 per la Compagnia militare di Sant’Agata.

I vincitori? Per quanto riguarda la classifica delle Contrade a trionfare è stata la Torre con 78 punti. Quella invece delle Compagnie militari ha visto il successo netto di quella maschile Sant’Antonio B dell’Oca: 2 ore 52’16’’ secondi. La prima classificata delle Compagnie femminili è stata Salicotto di sopra della Torre con 3 ore 49’ 10’’.

Vediamo frazione per frazione. Nella prima ha prevalso Cosimo Debolini della compagnia San Giusto (Torre) con 38’ 31’’. Per le donne sugli scudi Elisa Sprugnoli del Nicchio (compagnia Abbadia Nuova di Sopra A) con 47’ 41’’. La seconda tappa è stata percorsa dal brucaiolo Roberto Cucco (San Pietro a Ovile di sotto) in 43’11’’. Nello stesso tratto la più veloce è risultata Italia Sinopoli (Oca) della Compagnia San Pellegrino A con 56’40’’. Terza frazione: Federico Brizzi del Leocorno (Compagnia di Pantaneto) ha volato: 37 minuti e 49 secondi. Ma anche l’istriciaiola Virginia Bruttini, la migliore in questa frazione con 45’38’’ (Compagnia San Bartolomeo). A cui appartiene anche il più veloce nell’ultima frazione, Jacopo Gragnoli: 42 minuti 04 secondi. La più veloce per le donne nell’ultimo tratto è invece Elisa Mencaraglia del Bruco (San Pietro a Ovile di sotto): 45 minuti e 01 secondi.