Guasco, opere ‘A briglia sciolta’. “Così realizzo le mie illustrazioni”

Siena, 30 luglio 2024 – Galeotta fu la passione per le illustrazioni di Duilio Cambellotti dedicate al Palio. «Un post sul suo lavoro mi ha consentito di poter compiere questa esperienza meravigliosa, realizzando il Drappellone dell’Assunta ed esponendo al contempo a Siena durante i giorni della Festa. Cosa insolita per un illustratore come me. Un’avventura che non immaginavo così potente e coinvolgente», confessa Riccardo Guasco, conosciuto anche con lo pseudonimo di Rik, inaugurando ieri la mostra ai Magazzini del Sale e a Palazzo Sansedoni. «A briglia sciolta», il titolo. «Perché intendevo giocare con il cavallo, protagonista del Palio. Ma anche per il fatto che in tal modo affronto il lavoro. A seconda della committenza utilizzo linguaggi diversi e al contempo vari. E’ insomma un po’ come correre a briglia sciolta», osserva Guasco. A cui fa eco il sindaco Nicoletta Fabio che parla di «una mostra gustosa, dove il titolo richiama l’animale che più amano i senesi ma significa appunto anche libertà di espressione. C’è poesia per gli occhi e spazio alle emozioni», osserva scorrendo l’allestimento coloratissimo.

Qui trovano spazio, fino al primo settembre (ore 10-19, ultimo ingresso alle 18.15), ma anche a Palazzo Sansedoni (ingresso gratuito) cartelloni che illustrano opere del teatro comunale di Bologna, oppure del ’Longines master de Paris’. Impossibile non restare colpito dall’Eroica 2017, tanto cara alla nostra provincia, dal manutentore di tramonti. Realizzati con leggerezza da Guasco «a cui stanno a cuore anche i temi della sostenibilità ambientale», aveva rimarcato poco prima il sindaco. Da non perdere «gli otto manifesti scelti con cura insieme all’artista da ’Vernice’, braccio operativo della Fondazione Mps per quanto riguarda l’organizzazione di eventi culturali a Palazzo Sansedoni», come spiega Laura Bonelli che ne è l’anima. «Un evento che conferma la positiva collaborazione fra enti del territorio che crea sempre nuove opportunità di fruizione della cultura a Siena per cittadini e turisti», aggiunge il presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi. Galeotta fu la passione per Cambellotti, si diceva. Di qui l’annuncio del sindaco della trattativa che confida «di concludere a breve attraverso la quale l’amministrazione potrà acquisire oltre 50 fra disegni preparatori e schizzi di Cambellotti che è giusto stiano a Siena. E potrebbero essere lo spunto di una mostra, magari sempre nei Magazzini del Sale, riunendoli con le nuove opere che furono comprate da Magistrato delle Contrade e Consorzio Tutela del Palio che abbelliscono le Contrade. E quelle che anche molti privati posseggono». A margine conferma poi che a realizzare il Drappellone di Provenzano 2025 sarà un artista senese.