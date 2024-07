Russell Crowe star a Siena, il Gladiatore infiamma piazza del Campo: “Stasera sono italiano”

Siena, 22 luglio 2024 – Il boato di una piazza del Campo gremita ha accolto Russell Crowe nella tappa senese del tour che il Gladiatore sta conducendo in Italia.

"Grazie per l'invito a suonare a Siena. Il mio antenato italiano Luigi Ghezzi partì dall'Italia nel 1850. Nacque a Parma, partì e non tornò più. Stasera sono io che sono tornato a casa. Stasera sono italiano", ha detto Russel Crowe ad una folla in delirio durante il suo concerto.

14 foto Siena, piazza del Campo gremita per il concerto di Russell Crowe (Foto Lazzeroni)

L'attore e musicista neozelandese si sta esibendo con i suoi The Gentlemen Barbers. Ad aprire il concerto di stasera è stata la cantante Lorraine O'Reilly.