Montepulciano, Giulia Bandera illumina il Cantiere

Montepulciano (Siena), 5 luglio 2023 – La gioventù, l’entusiasmo d’imparare. Il Cantiere d’Arte di Montepulciano dove, per volontà del fondatore Henze, tutti sono allievi e insegnanti, conferma la sua identità. L’inaugurazione della 48° edizione, stasera 15 luglio alle 21,30, al Teatro Poliziano, sarà con “Bastiano e Bastiana”, lavoro giovanile di Mozart che lo compose a soli dodici anni. A illuminare lo spettacolo (regia di Luca Fusi, direzione d’orchestra Tito Ceccherini) una ragazza, Giulia Bandera, aspirante disegnatrice luci, scelta dall’associazione onlus Guido Levi Lighting Lab, fondata in memoria del celebre lighting designer internazionale Guido Levi. Giulia Bandera, avrà come tutor Pasquale Mari, direttore della fotografia, abituale collaboratore, fra altri, di Marco Bellocchio e Mario Martone.

La particolarità del Guido Levi Lab è quella di offrire possibilità concrete che permettano ai partecipanti, di solito sui vent’anni, di sviluppare alcuni aspetti che possano portare alla comprensione del proprio desiderio: "Ogni anno cerchiamo una o più occasioni per dare ai candidati l’opportunità di firmare una regia luci di uno spettacolo in cartellone a un festival o in una stagione teatrale, affiancati da un tutor che li accompagni_spiega la consulente pedagogica Cristina De Michele_. Una loro creazione! La creatività è diversa dall’avere delle competenze tecniche: non può essere insegnata a scuola e deve trovare i luoghi in cui può essere sviluppata. L’operazione è interessante perché non ci sono proposte simili che permettono di fare questo”.

Un’altra candidata del Guido Levi Lab, Lucia Ferrero, sarà il 29 luglio al Chigiana International Festival and Summer Academy, e si cimenterà con le luci di Il combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi e Il campanello di Gaetano Donizetti.