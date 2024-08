Montepulciano, il proclama del Gonfaloniere dà inizio al Bravìo delle Botti

Montepulciano (Siena), 15 agosto 2024 - Finalmente è Bravìo. Sabato 17 Agosto dalle ore 21:15 da Piazza Grande di Montepulciano prenderà il via la nuova edizione del Bravìo delle Botti, un anno importante per Montepulciano che celebra i 50 anni di una delle manifestazioni più importanti della Toscana. Ormai ci siamo, il Bravìo delle Botti di Montepulciano è pronto per tornare a far emozionare i poliziani, con i suoi suoni, i suoi colori e le sue imprese da cardiopalma. Sabato 17 agosto, alle ore 21:00 dalla Colonna del Marzocco partirà il Corteo Storico per raggiungere Piazza Grande dove andrà in scena il primo atto del ricco programma degli eventi che sancisce l’apertura ufficiale della nuova edizione. Con il Proclama del Gonfaloniere, infatti, si dà avvio a una delle edizioni già destinata a entrare nella storia, ovvero quella del 50° anno da quando Don Marcello Del Balio per la prima volta ideò il Bravìo delle Botti in onore di San Giovanni Decollato, patrono della città poliziana. Una data che tutti i poliziani ricordano con grande emozione, socialità e divertimento, proprio come Don Marcello avrebbe voluto che ogni cittadino vivesse la propria festa. Il programma di Sabato 17 agosto prosegue con il numero del Gruppo Sbandieratori e Tamburini, e con lo spettacolo della compagnia teatrale Lux “Phoenix – Spettacolo di Fuoco” (Biglietto unico tribune e platea: 10 euro, ingresso gratuito bambini sotto i 6 anni). Piazza Grande e Montepulciano torneranno di nuovo in azione domenica 18 agosto già alle ore 15:30 quando dal Chiostro della Fortezza Medicea di Montepulciano si svolgerà la premiazione del concorso “A tavola con il Nobile” svolto in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Dalle ore 16:00 dalla Colonna del Marzocco partirà il Corteo Storico composto dal Gruppo Sbandieratori e Tamburini e dalle “vecchie glorie” delle otto contrade; alle ore 17:00 in Piazza Grande verrà presentato il panno del Bravìo 2024 dipinto dalla poliziana Manuela Petti, seguito dall’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini delle “vecchie glorie” del Bravìo. Durante il lungo pomeriggio verranno presentate anche le nuove botti che faranno il loro debutto domenica 25 Agosto in occasione dell’attesissima sfida tra le otto contrade. La lunga giornata di domenica 18 Agosto prevede anche la prima serata di prove libere. Alle ore 21:00 infatti dalla Colonna del Marzocco gli spingitori delle otto contrade cominceranno a testare il percorso di gara e la loro preparazione in vista della grande sfida per la conquista del panno 2024. Inoltre, per le vie del centro storico di Montepulciano e sulle facciate dei palazzi storici che fiancheggiano le vie, il Magistrato delle Contrade ha allestito una mostra fotografica itinerante che ripercorre la storia dei 50 anni di Bravìo, con i volti di chi ha reso celebre e grande una delle manifestazioni più affascinanti della Toscana. “Questi 50 anni – spiega la Reggitrice Irene Bettollini - hanno dimostrato come la geniale idea di don Marcello del Balio rimanga sempre molto attuale, tant’è che il Bravìo continua a resistere come festa di unione per il popolo poliziano e non solo. Lo dimostrano la grande partecipazione giovanile e l’entusiasmo che le otto contrade riescono a richiamare, sempre di più ogni anno che passa. Quest’anno il Magistrato delle Contrade propone un programma per la Settimana degli Eventi che celebra la storia percorsa fino ad oggi con uno sguardo gioioso verso il futuro. In questi mesi di preparazione il Magistrato ha lavorato con orgoglio per celebrare al meglio questa importante ricorrenza e per trasmettere la passione, il calore e la consapevolezza della nostra cultura a vecchie e nuove generazioni.” Maurizio Costanzo