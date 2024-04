‘La poesia dell’anima’, giornata dedicata a Mario Luzi

Pienza (Siena), 23 aprile 2024 - ll Centro Studi Mario Luzi La Barca di Pienza e Opera Laboratori, in collaborazione con la Società di Esecutori di Pie Disposizioni e il Comune di Pienza, celebrano il grande poeta Mario Luzi, Senatore della Repubblica, cittadino onorario di Pienza, in occasione del centodecimo anniversario della sua nascita (Firenze 1914) con una giornata a lui dedicata, dal titolo La poesia dell'anima. Appuntamento il 3 maggio a Pienza alle ore 17 nel Cortile di Palazzo Piccolomini, Piazza Pio II. Protagonista di questo incontro culturale Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte, che commenterà la poesia, la spiritualità e l’impegno civile di Mario Luzi, che così edificava con la parola la città: “L’idea e l’immagine della città per me non è mai stata tanto quella puramente paesistica, quanto il suo insieme e la sua comunità. È stata sempre civitas più che urbs. E può benissimo dirsi immagine agostiniana. La città è un corpo, percorso da diverse pulsioni nell’agire umano e storico, ma è anche realtà illuminata dalla natura…”. “Sono queste le parole con cui Mario Luzi, rispondendo a Stefano Verdino in una conversazione pubblicata nel 1997, - commenta Padre Bernardo – cercava di render ragione della cordiale e partecipe ospitalità accordata nella sua opera alla città, accoglienza creativa che possiamo facilmente immaginare esito di un vigilante ed appassionato sguardo su di essa, realtà organica e memoria vivente che il poeta vuole e deve ascoltare, custodire, emendare, riscattare”.

Maurizio Costanzo