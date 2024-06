Clamoroso e a sorpresa il ritorno di Jovanotti sul palco: Casole d’Elsa abbraccia Lorenzo

Casole d’Elsa (Siena), 21 giugno 2024 – Grande sorpresa per il Festival segreto che segna il ritorno sul palco di un artista che si mette alle spalle problemi di salute importanti: Lorenzo Jovanotti torna a cantare di fronte al pubblico. E lo fa a Casole d’Elsa, nella prima edizione di un festival davvero particolare.

Il Festival of The Sun, il Festival del Sole, che celebra il solstizio d’estate. A organizzarlo nella cittadina in provincia di Siena è Rick Rubin, potente e conosciuto produttore discrografico innamorato della Toscana. Da tempo ha comprato in zona una proprietà. E ogni momento è buono per tornare dagli Usa.

Così, nel giorno del solstizio d’estate, ha voluto allestire questa kermesse con una particolarità. I cantanti che si alternano sul palco sono segreti. Nessuno più o meno sa che si esibisce.

Jovanotti a Casole d'Elsa, dove ha partecipato alla prima edizione del Festival organizzato da Rick Rubin, il suo produttore musicale

Chi si è presentato, seguendo le tracce disseminate sui social grazie al profilo Instagram dedicato e a un sito internet, sapeva che comunque avrebbe goduto di buona musica. E sul palco non poteva mancare Lorenzo, che è uno degli artisti di Rubin. Che cura l’attività di gente del calibro di System of a Down, Shakira e Red Hot Chili Peppers.

Non poteva mancare dunque Jovanotti. Che ha raccontato come sia stato proprio lui a far innamorare il suo produttore della Toscana, “durante alcuni giri che facevamo in Toscana con la macchina”, spiega.

Camicia bianca, cappello a tesa larga, Jovanotti ha dialogato con il pubblico in piazza a Casole d’Elsa mettendosi in qualche modo appunto alle spalle i problemi fisici e le tante operazioni dopo la caduta dalla bicicletta accaduta lo scorso anno a Santo Domingo. L’artista è apparso in buona forma. Inizia a scaldare i motori in vista del ritorno sulle scene nel 2025. Sul palco ha cantato “Vita”, uno dei suoi grandi successi. Per la felicità del pubblico.