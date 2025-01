Ztl, estensione della ’Y storica’ presto definitiva

L’annuncio ufficiale è stato dato alle associazioni di categoria martedì dall’assessore comunale alla Mobilità, Enrico Tucci. Durante un incontro sull’estensione della Ztl della ’Y storica’ (presenti Confcommercio, Federalberghi, Confesercenti, Cna, Confartigianato e la Sezione Turismo di Confindustria Toscana Sud), Tucci ha parlato chiaro: "Intendiamo reiterare l’ordinanza di estensione della prevalente pedonalizzazione fino al 28 febbraio. Poi il provvedimento entrerà in vigore in modo definitivo".

Dubbi e perplessità tra le associazioni produttive che in un documento avevano raccolto e presentato all’assessore una serie di richieste, in primis quella di concertazione che "resta uno strumento importante e fondamentale per arrivare a una soluzione che tenga conto delle esigenze di tutti". Nel dettaglio le categorie economiche si appellano a Palazzo pubblico per "esonerare per la sola operazione di carico e scarico bagagli le strutture ricettive nelle vie evidenziate dall’ordinanza in vigore": "Un’alternativa potrebbe essere consentire l’accesso solo in alcune fasce orarie meno affollate e individuare zone limitrofe per fare il carico e scarico. L’importante – si afferma nel documento congiunto – è dare indicazioni certe in modo che l’ospite abbia informazioni corrette". Altro punto importante, è "riprendere i contatti con Google e Gps per segnalare la Ztl ed evitare accessi errati".

Quanto alle attività commerciali, si richiede di "estendere fino alle 10,30 la soglia oraria in cui consentire l’accesso dei mezzi autorizzati" (attualmente è alle 9,30), "prevedere modalità per consentire gli interventi di urgenza a soggetti autorizzati (rottura caldaie, guasti a cucine e impianti elettrici, etc.)". Infine "prevedere una fascia oraria pomeridiana con ingresso consentito secondo le modalità di quella mattutina" e "la possibilità di rimodulare o estendere temporaneamente le fasce abituali in occasione di eventi particolari (per esempio il Mercato nel Campo)".

Tucci ha le idee chiare: "Prevediamo l’individuazione di due postazioni per il carico/scarico dei bagagli dei clienti degli hotel: via del Cavallerizzo e via del Rustichetto in tutto l’arco della giornata. Per le merci invece è al vaglio la possibilità di estendere la fascia mattutina". E ancora: "Molti punti di incontro alle richieste delle categorie economiche sono nel disciplinare già in vigore. Faremo un vademecum per renderlo comprensibile – conclude l’assessore –. Ma ricordo che il divieto di transito davanti a Palazzo pubblico vige dal 2015, ma che non è mai stato osservato e neppure è mai stato fatto osservare... ".