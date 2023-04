Ztl, avanti ma con cautela Periodo di sperimentazione Poi le dovute valutazioni

Con la Ztl avanti tutta ma… C’è un ma, perché dal Palazzo comunale arriva la conferma della temporaneità di questa decisione. È conto alla rovescia per la Ztl, però, viene confermato dal Sindaco che a fine estate sarà fatta valutazione di com’è stata recepita dalla popolazione. Citando, quindi, Manzoni ne I Promessi Sposi "Adelante, Pedro, si puedes. Pedro, adelante con juicio". La sostanza sta nel fatto che verrà verificato se la Ztl ha avuto i suoi frutti, oppure no. Confermato il carattere sperimentale dal Sindaco di Colle Alessandro Donati. "Le polemiche devono essere riportate nel giusto alveo". Confermando che la Zona a traffico limitato del terziere di Borgo sarà sperimentale dall’1 maggio al 30 settembre, dalle 18 alle 24 dei venerdì, sabato, domenica e festivi, il sindaco di Colle, Alessandro Donati, torna a spiegare le ragioni della sua istituzione. "Via Gracco del Secco soffre della sua caratteristica di attraversamento rapido per Colle bassa – afferma – E’ una ‘servitù’ che non porta nessun beneficio né agli esercenti né ai residenti ed è fondamentalmente dannosa per Borgo. Se non facciamo qualcosa e lasciamo tutto com’è, il terziere rischia la chiusura di tutte le attività e non credo sia questo ciò che vuole chi ci vive o ci lavora. Valuteremo alla fine dell’estate, ma credo che la Ztl sia quello che ci vuole per Borgo". Tutta la città dentro le mura rinascimentali, infatti, è destinata a diventare un’unica Zona a Traffico Limitato, complementare a quella presente da tempo nel terziere Castello. La nuova Ztl comprenderà il tratto finale di via Della Porta Vecchia e le vie Gracco del Secco, Campana, XX Settembre, Matteotti e Garibaldi, ricomprendendo al suo interno anche piazza Bajos, le vie Dell’Amore e Del Refe Nero ed il vicolo Delle Fontanelle. Inizierà dall’ultimo tratto di via Della Porta Vecchia dove, all’altezza del numero civico 17, sarà istallato un varco elettronico per controllare gli accessi e dove i mezzi non autorizzati potranno invertire la marcia girando attorno all’antica cisterna Il Torrione (nella foto) per tornare su viale della Rimembranza. Scopo dell’iniziativa, afferma un documento dell’amministrazione comunale, è "promuovere misure per il miglioramento della mobilità e la sostenibilità ambientale e valorizzare da un punto di vista turistico l’area di Borgo".

Lodovico Andreucci