Zic! Book Festival. Il successo della prima

Si è conclusa con un aperitivo letterario la prima edizione dello Zic! Book Festival. Diciannove eventi in calendario con 28 tra autori, autrici, giornalisti oltre a 15 artisti. Un festival itinerante che ha toccato più location del centro storico di Chiusi e che ha visto alternarsi incontri e letture per bambini, laboratori, incontri letterali, approfondimenti e mostre sia artistiche che fotografiche. Ad aprire il festival è stato Enzo Ragazzini uno dei fotografi italiani più poliedrici e noto in tutto il mondo con una mostra diffusa curata dell’associazione Cinefotoclub Flashati.

Lo Zic! Book Festival è nato dal lavoro sinergico del Comune della Città di Chiusi, con la Biblioteca Comunale Ottiero Ottieri, la Fondazione Orizzonti d’Arte, le associazioni che fanno parte del Patto per la Lettura, l’associazione CinefotoClub i Flashati, l’associazione GEC, l’associazione La Goccia, l’associazione Durante e Dopo di Noi e il Circolo LaAv.

Un bel lavoro di gruppo che ha permesso la realizzazione di un Festival con un cartellone di alto livello che ha portato anche ottimi risultati in termini di presenze ad ogni evento.

Un cartellone di qualità ricco di eventi che hanno toccato tematiche culturali e sociali importanti e di primissimo piano che hanno visto intervenire anche personalità di spicco come il magistrato Gherardo Colombo.

"Siamo orgogliosi, come Fondazione Orizzonti, - afferma il Presidente della Fondazione Orizzonti d’Arte Giannetto Marchettini - aver partecipato all’organizzazione dello Zic! Festival che è andato a suggellare la già ampia e variegata proposta culturale che come Fondazione, di concerto con il Comune di Chiusi portiamo avanti tutto l’anno". (In foto David Riondino)