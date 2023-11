Zia Caterina ospite del Lions "Con il mio taxi insegno i sentimenti"

"Un progetto itinerante nelle scuole di educazione al sentimento". Ecco l’originale proposta che Zia Caterina fa al Lions Club San Gimignano-Via Francigena’ nella gremita serata che l’ha vista, in prima linea nella lotta contro il cancro. Tra aneddoti e riflessioni ha parlato della sua esperienza di ’Taxi Milano 25’ a Firenze. Caterina Bellandi è famosa per guidare il taxi più allegro e colorato che ci sia. Oltre al normale servizio, accompagna gratis i piccoli pazienti, i suoi supereroi, verso l’ospedale pediatrico Meyer. L’incontro, introdotto dal presidente Lions, Riccardo del Mastro, è stato moderato da Elisabetta Puccioni. "L’amore vince e la provvidenza provvederà – a dichiarato Zia Caterina tra i mille colori che l’accompagnano – sono una donna di fede e non mi perdo mai d’animo". Ad accompagnarla, la scrittrice Geia Laconi. Un connubio, il loro, che racconta la storia magica dell’incontro tra persone. Anche quando vanno nelle scuole.

Fabrizio Calabrese