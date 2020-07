Siena, 21 luglio 2020 - Alex Zanardi - come spiega la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Siena - non è più sedato e le sue condizioni neurologichesono stabili, come stabili sono i parametri cardio-respiratori e metabolici. Una condizione che ha permesso il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale.

«I nostri professionisti – afferma il direttore generale dell’Aou Senese Valtere Giovannini – rimangono a disposizione di questa straordinaria persona e della sua famiglia per le ulteriori fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico, come sempre accade in questi casi. Ringrazio di cuore l’équipe multidisciplinare che ha preso in cura Zanardi mettendo in campo una grande professionalità, riconosciuta a livello nazionale e non solo. L’atleta ha trascorso oltre un mese nel nostro ospedale: è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici e ha mostrato un percorso di stabilità delle sue condizioni cliniche e dei parametri vitali che ha permesso la riduzione e sospensione della sedazione, e la conseguente possibilità di poter essere trasferito in una struttura per la necessaria neuro-riabilitazione. Concludo mandando un grande abbraccio alla famiglia di Alex, che ha dimostrato una forza straordinaria: una dote preziosa che dovrà essere compagna di viaggio fondamentale del nuovo percorso che inizia oggi».

L'atleta paralimpico era stato ricoverato dal 19 giugno nel reparto di terapia intensiva del policlinico delle Scotte dove è stato sottoposto a tre interventi chirurgici.

