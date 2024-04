Wine Festival manifestazione in crescita

Chiude un’edizione da record per l’Orcia Wine Festival. Sono stati oltre 1.350 gli ingressi a Palazzo Chigi, sede della kermesse enologica dedicata ai vini Orcia e organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con il Consorzio del Vino Orcia ed Onav Siena.

Dopo l’inaugurazione della tredicesima edizione, dal 25 a domenica 28 aprile tutto esaurito per degustazioni, masterclass, banchi di assaggio, che hanno visto assolute protagoniste le venti aziende vitivinicole distribuite nelle sale affrescate di palazzo Chigi. Successo anche per la ’Cena a Palazzo’, con i vini Orcia e i piatti di Slow Food nelle suggestive sale del palazzo settecentesco. Partecipazione anche per i trekking urbani, con visite guidate alla scoperta delle bellezze architettoniche ed artistiche del centro storico di San Quirico.

"Ha funzionato nel migliore dei modi – si legge nella nota stampa – la macchina organizzativa dell’amministrazione comunale, per la gestione dei singoli eventi, degli ingressi, e per il forte afflusso di pubblico a Palazzo Chigi".

"È stata davvero un’edizione speciale questa, non solo dal punto di vista dei numeri che sono cresciuti di fatto rispetto alle passate edizione, ma sicuramente anche sotto l’aspetto del livello qualitativo del programma offerto ai visitatori, tra operatori, appassionati e turisti, tanti stranieri, che in questi giorni hanno potuto apprezzare i nostri vini nel loro abbinamento perfetto: quello con il territorio e le eccellenze che ci riconoscono in tutto il mondo", commenta la presidente del Consorzio del Vino Orcia, Giulitta Zamperini.

La 14esima edizione dell’Orcia Wine Festival si svolgerà nel 2025, dal 25 al 27 aprile.