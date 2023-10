Wagner torna in Duomo. Le musiche del Parsifal risuonano in Cattedrale un secolo e mezzo dopo

Siena, 26 ottobre 2023 – L’orchestra wagneriana per eccellenza, insieme a una delle più grandi interpreti wagneriane. Un appuntamento davvero straordinario, quello di stasera in Duomo, per la rassegna ‘Wagner und Siena’, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e la direttrice d’orchestra Oksana Lyniv.

Saranno eseguite grandi pagine sinfoniche tratte dalle opere e dai drammi di Wagner. In programma anche l’Incantesimo del Venerdì Santo del Parsifal, l’opera per la quale il compositore si lasciò ispirare proprio dalla Cattedrale di Siena, il giorno in cui vi entrò per visitarla, il 23 agosto del 1880. In quell’occasione ne rimase talmente colpito da farne la scenografia per il I atto del Parsifal.

E domani, dopo 141 anni, all’interno della stessa Cattedrale risuoneranno quelle note. Appuntamento alle 18.30, quindi, con il concerto intitolato ‘Verso il Graal: Wagner il sinfonico’. La rassegna nasce da un progetto dell’Opera della Metropolitana di Siena ed è stata realizzata in collaborazione con l’Accademia Chigiana.

Il programma proseguirà fino al 12 novembre. Venerdì 3 novembre alle 21, sempre nella Cattedrale, l’organo di Cesare Mancini evocherà i drammi e i Lieder wagneriani. Martedì 7 novembre alle 21 nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi, Laura Polverelli e Laura Gentile si esibiranno in un appassionante dialogo tra Wagner e Verdi. Infine, domenica 12 novembre di nuovo in Duomo con il Coro Guido Chigi Saracini diretto da Lorenzo Donati in un programma composto da alcune pagine corali di Wagner e altri compositori coevi.

Riccardo Bruni