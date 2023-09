Vola l’export, +50 per cento. La farmaceutica tira la volata

Esportazioni a oltre 2,3 miliardi di euro, in crescita del 50,1%, per la provincia di Siena nel primo semestre 2023. Lo rendo noto la Camera di commercio sulla base dei dati provvisori Istat. La crescita dell’export senese è tra le più consistenti a livello nazionale, sottolinea in una nota Massimo Guasconi, presidente della Camera di commercio di Arezzo-Siena, "con un passo decisamente superiore a quello medio regionale (+10,4%). La performance semestrale della nostra provincia è la sesta nazionale dopo quella di Torino, Milano, Napoli, Ascoli Piceno e Livorno". Trainante il settore farmaceutico (1,3 miliardi di esportazioni), con un +120% sul 2022; camperistica a 335 milioni. Per le bevande, calo dell’8,3% a quota 218 milioni.