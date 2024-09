Voci Belletti ed Evangelisti valutano la gara tra luci e ombre

"Complimenti alla Virtus che nell’arco dei 40’ ha meritato di vincere questo scrimmage". Inizia così l’analisi post-partita del derby-amichevole di precampionato del coach gialloverde Michele Belletti.

Che poi entra nello specifico. "I primi due quarti abbiamo avuto un buon approccio difensivo contrariamente a quanto era successo a Prato - ha sottolineato -. Ma non abbiamo mai completato la nostra difesa con i tagliafuori a rimbalzo. Nel secondo tempo siamo calati difensivamente e questo non ce lo possiamo permettere. Mi fa piacere che ci siano state delle belle reazioni ai break della Virtus ma ci sono degli aspetti su cui bisogna lavorare in settimana, tra cui la difesa nei pock’n roll e nell’uno contro uno".

"Siamo a metà della preparazione - ha proseguito Belletti -. Ci sono tanti aspetti su cui dobbiamo migliorare ma dobbiamo anche prendere consapevolezza dei nostri punti di forza. Ne abbiamo, specie a livello individuale". "Nella parte finale ci sono mancate un po’ di energie - ha concluso - ma con l’avvicinarsi del campionato miglioreremo anche sotto questo aspetto". Da ’work in progress’ anche l’analisi a caldo del coach virtussino Marco Evangelisti. "Per alcuni tratti ho visto il passo in più che avevo chiesto in difesa - ha detto -. C’è stata maggiore collaborazione. Abbiamo concesso molti punti per disattenzioni o stupidaggini: dobbiamo limare gli errori e mettere più attenzione in fase difensiva".

"Per quanto riguarda l’attacco - ha aggiunto Evangelisti -, abbiamo sbagliato tanti tiri ma ci può stare in questa fase. Ho visto però che ci stiamo cercando e, nel complesso, sono contento. È stato un buonissimo allenamento: le due squadre volevano vedere i passi in avanti delle rispettive preparazioni. Penso sia stata anche una partita intensa per 40’, servita sia a noi che a loro".

AF