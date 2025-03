Visite a Pian delle Fornaci, le novità

Sarà tutto un altro pianeta, rispetto alla clinica del Ceppo. A partire dalla logistica, stando alle prime indicazioni relative alle visite del 14, 15 e 16 marzo, si potrà accedere al galoppatoio solo dall’ingresso principale. E a piedi. Niente auto all’interno, ma questo avveniva anche al Ceppo. I mezzi potranno essere posteggiati negli spazi esterni alla struttura. Per ragioni di sicurezza gli spazi interni saranno riservati unicamente ai van per il trasporto cavalli. Sarà qui che gli addetti ai lavori potranno stare per parlare con i fantini.

Sempre per ragioni di sicurezza, concordate con le autorità preposte, non sarà possibile accedere alla zona dove verranno effettuate le visite da parte della Commissione veterinaria, spazi delimitati da una recinzione e da un’apposita entrata, dove gli incaricati dell’Ufficio Palio e di Sigerico provvederanno a gestire l’accesso.

Salvo novità il sindaco Nicoletta Fabio, per la ’prima’ delle visite a Pian delle Fornaci sarà all’ippodromo venerdì 14, intorno alle 8,30, mentre a mezzogiorno di domenica farà il tradizionale bilancio il capo della commissione veterinaria Carlo Alberto Minniti.