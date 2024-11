Violenza di genere ’No’ di Piancastagnaio Il Consiglio Comunale di Piancastagnaio proclama il paese "contro la violenza di genere" in una seduta pubblica con la partecipazione di associazioni attive. La comunità si impegna a sensibilizzare e combattere la violenza, in coincidenza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.