Via Senese, lavori pubblici: "Faremo il possibile per contenere i disagi"

Via Senese a Poggibonsi: verso lo start gli attesi lavori. Riguardano il consolidamento del fondo stradale e l’asfaltatura del tratto compreso tra via Giacomo Puccini a via Montenero. È quanto messo in cantiere dall’amministrazione comunale, all’interno del l’articolato piano per le manutenzioni stradali illustrato nei giorni scorsi dallo stesso ente. I lavori, analoghi nelle modalità alla prima tranche, inizieranno il 3 giugno, lunedì prossimo. Previsto un pacchetto di modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta dei veicoli, come si spiega dal Comune, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni. Che andranno avanti secondo lo schema operativo di una corsia per volta con senso unico di marcia verso il centro e traffico dal centro verso sud dirottato su via Sangallo, che per una porzione corre in parallelo proprio con via Senese. Le modifiche alla viabilità saranno introdotte in base all’evoluzione del cantiere. L’apposita comunicazione in merito, si fa sapere dal Comune, sarà consegnata alle attività della zona. "Un intervento necessario per completare il risanamento della strada – afferma il vice sindaco Fabio Carrozzino, che è anche assessore ai Lavori pubblici – ed è pure uno dei capitoli più corposi del piano straordinario di manutenzione stradale che abbiamo avviato e sul quale abbiamo stanziato risorse. Ora è il momento dei cantieri e ringraziamo tutti per la collaborazione". Timori per eventuali ripercussioni sul traffico e per le conseguenze in materia di mobilità... "Cercheremo di contenere il più possibile i disagi, consapevoli che si tratta di lavori attesi, che vedono finalmente il via", conclude il vice sindaco e assessore Fabio Carrozzino. "Con le variazioni approvate nel settembre 2024 le risorse complessive dedicate alla manutenzione – si afferma ancora dal Comune- sono state portate a circa 2 milioni di euro, di cui una parte già realizzata. La somma di 750mila euro è destinata ad asfaltature e risanamenti su tutto il territorio, con interventi su tante strade, fra le quali appunto via Senese. I lavori in via Giosuè Carducci sono nella fase finale. Altra cifra, 350mila euro, è invece riservata con uno stanziamento specifico alla sistemazione della salita dei mattoni in direzione di San Lucchese", termina l’amministrazione poggibonsese nel fare il punto della situazione in merito alle operazioni.

Paolo Bartalini