Via al taglio dell’erba fra centro e quartieri. Il calendario degli interventi di maggio

Via al taglio dell’erba delle aree verdi cittadine, con la messa in sicurezza delle stesse. In questi giorni gli operai del Comune e le ditte incaricate sono impegnati nel centro storico e nei quartieri di San Prospero, Taverne d’Arbia e Ruffolo. Il calendario, stilato dalla Direzione manutenzione aree verdi, prevede poi ulteriori interventi fino al 31 maggio, evitando la giornata del mercoledì per questi lavori, in modo da non impegnare ulteriormente la Polizia Municipale e non creare disagi per il traffico cittadino. Per i prossimi lavori di taglio dell’erba saranno predisposte apposite ordinanze e sarà posizionata specifica cartellonistica nei luoghi interessati: sono previsti interventi lunedì 13 maggio in via Campansi e via Malta; martedì 14 maggio in via Pian d’Ovile fino a via Garibaldi (compresa l’area parcheggio dal numero 66 al 78); giovedì 16 maggio nuovamente in via Campansi e via Malta; venerdì 17 maggio in strada delle Grotte, via del Colle e via Mencattelli; lunedì 20 maggio in via della Stufa Secca e via Piave; giovedì 23 maggio in via Gorizia; venerdì 24 maggio in via Fiume; 27 e 28 maggio in via Monticchiello, via Isonzo e via XXIV Maggio; giovedì 20 maggio in via Bruno Bonci.