Via al restauro dei palchi storici L’Entrone diventa cantiere scuola

Si è trasformato in un cantiere, il Cortile del Podestà. Il cantiere-scuola in cui verranno restaurati i prestigiosi supporti lignei del Palco delle Comparse: un recupero del patrimonio possibile grazie alla sinergia tra la Scuola edile di Siena e il Comune, e quella nata con due importanti realtà di livello internazionale, quali l’Artemisia Formation di Parigi, istituto specializzato nell’insegnamento delle tecniche di pittura e decorazione, e la Cefs Scuola edile di Udine. Dodici, in totale, gli allievi che si occuperanno del restauro dei palchi storici, ligneo e dei decori, (5 francesi, già in città, e 7 friulani che raggiungeranno i ‘colleghi’ la prossima settimana), affiancati dai docenti Maurizio Sampieri e Anna Rita Cotugno e sotto la guida di Stefano Cerretani, direttore della Scuola che si occupa della gestione e del coordinamento dei corsi dell’Ente.

Rimarranno nell’Entrone, quindi anche a disposizione dei curiosi, fino a venerdì prossimo; il giorno precedente, giovedì 11 maggio, si svolgerà poi una diretta streaming con Ferrara Expo, alla presenza del presidente Andrea Moretti. Parteciperanno, tra gli altri, anche il direttore nazionale di Formedil Stefano Macale, il presidente della Scuola edile di Siena Giannetto Marchettini e l’ingegnere comunale Paolo Ceccotti. Le strade della Scuola edile di Siena e dell’Artemisia si sono incrociate in Erasmus, lo scorso anno.

I ‘parisiens’, che sulle lastre hanno anche effettuato dei ritocchi pittorici a palazzo Piccolomini, si sono innamorati del progetto di restauro dei palchi di Piazza, venuti a conoscenza del restyling dei pannelli di palazzo Berlinghieri realizzato dalla Scuola nel 2019.

Angela Gorellini