Vespa, che passione!. Destinazione Panzano

Appassionati di viaggi in Vespa sfidano il freddo pungente di questo inizio di 2025 e compiono, da Poggibonsi in direzione Chianti, un viaggio di sessanta chilometri. Protagonisti i componenti del Vespa club Valdelsa, con sede a Poggibonsi. Venticinque i partenti con destinazione Panzano, nel comune di Greve in Chianti. L’allegra comitiva su due ruote ha incontrato nell’occasione Dario Cecchini, il popolare macellaio-poeta di Panzano: una iniziativa per dare il via all’anno delle escursioni secondo un copione ormai consolidato per il Vespa Club Valdelsa e per i suoi attivissimi addetti ai lavori.

"Quando si parla di tradizione in Toscana un attore protagonista è proprio Dario Cecchini - si spiega dall’ associazione organizzatrice - il quale, con il suo proverbiale spirito di ospitalità e la sua solita idea di aggregazione, anche in questa circostanza ha accolto noi temerari vespisti offrendoci nei locali della macelleria una eccezionale colazione. Dario, il macellaio più famoso al mondo, versatile e altruista, è il portavoce del motto "Chi Vespa mangia la ciccia" parafrasando un celebre slogan del marchio Piaggio. L’occasione è stata ghiotta anche per un saluto a metà strada col presidente del Vespa Club Greve in Chianti, Gino, persona sempre disponibile".

E dopo questa tappa inaugurale? "Gli appuntamenti non mancano. Il Vespa Club Valdelsa - concludono - ha in programma un’annata intensa di impegni turistici e sportivi ed è già al lavoro per l’undicesima edizione della conosciuta e apprezzata Cento chilometri del Chianti in calendario nei giorni 21 e 22 giugno tra novità, conferme e sorprese, per quanti vorranno avvicinarsi al nostro universo e partecipare alla manifestazione".

Paolo Bartalini