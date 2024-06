Vertenze Beko, Avi.Coop e PayCare: "Solo il gioco di squadra vince"

"I dati illustrati nella Giornata dell’Economia indicano una crescita generale di Siena e del suo territorio. Ma se si guarda ai prossimi giorni, viene qualche preoccupazione". Parola del segretario generale della Cisl Siena Riccardo Pucci, che fa riferimento alla ’settimana calda’ in arrivo. Martedì è infatti prevista al ministero delle Imprese e del Made in Italy la prima riunione tra i vertici di Beko Europe e i sindacati di categoria, per parlare del futuro dei cinque stabilimenti italiani (tra i quali quello in viale Toselli a Siena) dopo la nascita della newco con Whirlpool. I rappresentanti dei lavoratori chiedono chiarimenti in merito ai progetti futuri nella nuova proprietà turca con particolare attenzione al sito produttivo di Siena, che dà lavoro a 300 dipendenti.

Giovedì sarà invece la volta di Avi.Coop, centro di macellazione e lavorazione delle carni facente capo al Gruppo Amadori: dopo l’annuncio di un’imminente chiusura del sito di Monteriggioni, istituzioni (Regione in primis) e sindacati si sono mossi in sinergia ottenendo l’impegno di Amadori alla reindustrializzazione attraverso misure concrete, che verranno discusse durante l’incontro di metà settimana a palazzo Strozzi Sacrati. Infine a inizio luglio si tornerà in Regione per la vertenza PayCare, altra azienda con sede a Monteriggioni, dove da tempo la mancanza di commesse sta mettendo a rischio una quarantina di posti di lavoro. I sindacati puntano sulle politiche attive per ricollocare il personale, ma finora la risposta da parte delle aziende senesi è stata quasi nulla.

"C’è da fare un ragionamento – spiega Pucci – i risultati ottenuti nel caso Avi.Coop indicano che la sinergia tra istituzioni e sindacati è il metodo da seguire in ogni vertenza. L’unità di intenti e il gioco di squadra possono fare la differenza". E ancora: "I dati della Giornata dell’Economia indicano una crescita record per la Farmaceutica, la buona salute dell’Automotive con la Camperistica e delle Costruzioni – continua Pucci –. Il nostro territorio è vasto e registra la presenza di tante multinazionali: è necessario essere propositivi e lungimiranti, creando una sinergia con le istituzioni".

Il segretario generale della Cisl di Siena entra nei particolari: "Le multinazionali che decidono di investire qui devono sapere che trovano un territorio dove Regione, Provincia, Comuni e organizzazioni sindacali sono forti, perché si muovono insieme". E ancora: "A livello nazionale come Cisl abbiamo proposto una legge che promuove la partecipazione dei dipendenti nei Cda delle aziende – ricorda Pucci –. In questo modo si potrebbero prevenire situazioni come quella di Avi.Coop". Poi l’analisi: "Dopo la pandemia l’economia si è rimessa in movimento, ma corre velocemente e tutto cambia da un giorno all’altro – le parole del segretario Cisl –. Noi dobbiamo essere, non dico un passo avanti, ma almeno alla pari con le multinazionali. Faccio un esempio: Beko non divulga ancora il piano industriale, quindi ci troviamo un passo indietro. Se avessimo dei lavoratori nel Cda, grazie alla sinergia tra istituzioni e sindacati, si potrebbe recuperare la posizione di svantaggio".

Infine un passaggio su alcune tensioni con la Cgil: "Credo che quando si parla di persone e lavoratori, vada messa da parte l’ideologia. Ognuno ha la sua visione, i suoi indirizzi regionali e nazionali, i suoi iscritti, ma sul territorio bisogna sforzarsi di trovare una linea comune. Ho già lavorato con la segretaria generale della Cgil Alice D’Ercole, come Cisl siamo disponibili a collaborare perché l’unità su certi temi fa la differenza".