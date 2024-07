Verso la Carriera di agosto. Domenica è già estrazione

Il Palio è già pronto a voltare pagina per una nuova Carriera. Domenica 7 luglio, ed è la quarta volta in questo secolo, si svolgerà il sorteggio delle tre Contrade per il Palio dell’Assunta, completando il numero delle partecipanti che andranno ad aggiungersi a Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta per contendersi il drappellone dipinto da Riccardo Guasco. Da notare che le due coppie di rivali che si sono già formate, Valdimontone-Nicchio e Leocorno-Civetta sono le stesse del Palio di luglio. Considerando che abbiamo due Contrade in squalifica, Aquila e Torre, possiamo mettere in evidenza, fra quelle che potrebbero uscire, che dal 2000 il rione che è stato più estratto per agosto è il Bruco, con 9 estrazioni, seguito da Giraffa e Tartuca con 6. Quelle più in debito con la sorte sono l’Istrice e l’Oca con una sola estrazione. Nei ritardi l’Oca non viene estratta ad agosto dal 2000, la Torre (che così sconterebbe un Palio di squalifica) dal 2009 e l’Istrice dal 2012. Dicevamo che questa è la quarta estrazione dal 2000 che viene effettuata il 7 luglio. Quella del 2002 vide l’estrazione di Tartuca, Valdimontone e Drago. Poi dobbiamo arrivare al 2013 con l’uscita di Onda, Tartuca e Selva. L’ultima estrazione fatta il 7 luglio risale al 2019 con la sorte che baciò Valdimontone, Pantera, Drago e Bruco.

Ma. Bi.