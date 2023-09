Venerdì 8 Settembre, Festa della Madonna con la Pantera di Siena

· BRUCO

– Oggi assemblea del popolo alle 21,30. Odg: lettura e approvazione del verbale della riunione precedente (art. 5-terzo comma del Regolamento Assembleare), comunicazioni rettore, relazione Palio (art. 19 lett. d e art. 13 lett. d delle Costituzioni), varie ed eventuali. L’assemblea sarà nei locali del museo.

· CIVETTA

– Venerdì 8 settembre, festa della Natività di Maria, tradizionalmente vissuta dai piccoli della Contrada con la ‘Festa dei Tabernacoli’, sarà celebrata nell’Oratorio la messa alle 19. Al termine della celebrazione, alle 19,45 circa, tutti i convenuti si recheranno nel Castellare per la benedizione ai bambini e al tabernacolo.

- Il Consiglio generale è convocato il 14 settembre alle 21.30, presso la sala Sabatino Mori: lettura ed approvazione verbale seduta precedente, comunicazioni capitano, designazione membri commissione elettorale per l’elezione del Seggio, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Consiglio Direttivo della Società Cecco Angiolieri

· GIRAFFA

– Venerdì 15 e sabato 16 settembre, torna con la sua quarta edizione, ‘Birriamo in Provenzano". Vi aspettiamo dalle 19:30 con streetfood, degustazione di birre artigianali e buona musica, in Pizza Provenzano. Venerdì 15 musica con Le Scimmie e sabato 16 musica con gli 80 Febbre! Per info contattare [email protected] o chiamare il 338 1294639

· ISTRICE

– Oggi alle 21.30 assemblea. Ordine del giorno: comunicazioni priore, relazione Palio del capitano, varie.

· LEOCORNO

- Venerdì 15 alle 21.30 l’assemblea generale del popolo. Odg: lettura e approvazione del verbale della precedente assemblea, comunicazioni priore, comunicazioni presidente di Società, relazione Masgalano 2023, nomina della nuova Commissione Elettorale per il rinnovo degli Organi Costituzionali della Contrada e della Società il Cavallino per il 20242025

- Venerdì 8 settembre cena dei tabernacoli: prenotarsi entro domani nell’apposita app specificando nome e cognome ed eventuali allergie ed intolleranze. Per soci e famiglie.

· ONDA

– La vendita delle tessere per la cena della Festa della Madonna, in programma l’8 settembre in via Giovanni Dupré, si svolgerà oggi e domani 6 settembre in società, dalle 17,30 alle 19 e il 5 e 6 settembre dalla Parrucchiera Mimma, Casato di Sopra 36, in orario di apertura del negozio.

- Lunedì 11 settembre sssemblea generale: lettura e approvazione verbale seduta precedente, comunicazioni dell’onorando Priore, relazione morale e finanziaria sul Palio, elezione del capitano, varie ed eventuali. Sono questi i punti all’ordine del giorno dell’assemblea generale che si riunirà alle 21.30.

· PANTERA

Sette Sere Panterine.

– Oggi discosteria in piazzetta con dj Jas e brace in Stalloreggi,

– Mercoledì 6 cena del fritto nel Piazzale, in cucina ‘Le Marine’.

– Giovedì 7 cena in Stalloreggi, a seguire dj Lucille in Piazzetta.

– Venerdì 8 Festa della Madonna in Piazzetta.