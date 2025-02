’Vasari racconta...’, appuntamento domani alla Pinacoteca

Alla Pinacoteca di Siena, domani domani alle 17.30 è in programma l’appuntamento ‘Vasari racconta... i grandi maestri della pittura senese’, una lettura con musica, tratta dal capolavoro del celebre storiografo ‘le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani’. Grazie alla voce narrante di Francesco Chiantese e al contrabbasso di Maurizio Costantini sarà possibile ripercorrere le biografie dei grandi maestri della pittura senese. In apertura è prevista una breve visita guidata all’esposizione ‘Omaggio a Vasari. Tra pittura e arti grafiche nella Pinacoteca Nazionale di Siena’, a cura delle storiche dell’arte dei Musei Nazionali di Siena. Un omaggio a Giorgio Vasari, tra pittura e arti grafiche, in occasione dei 450 anni dalla morte, che rimarrà fino al 2 marzo. Spostata dalla sua consueta collocazione per questo periodo, la maestosa pala d’altare raffigurante la Resurrezione di Cristo, realizzata da Vasari nel 1550, è il fulcro di questa iniziativa, nel corso della quale dialogherà con opere grafiche di ambiti diversi, in relazione con Vasari.