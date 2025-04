Valdichiana Jazz, il primo concerto si terrà al Teatro Caos

Sarà il Teatro Caos di Chianciano Terme, per la Giornata Internazionale del Jazz, ad accogliere, mercoledì 30 aprile alle ore 21.30, il primo concerto di Valdichiana Jazz, la rassegna di Siena Jazz organizzata insieme all’Unione dei Comuni della Valdichiana nell’ambito di Valdichiana 2025 – Capitale della Cultura Toscana.

Nel dettaglio, Siena Jazz, insieme all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, per Valdichiana 2025 curerà la rassegna Valdichiana Jazz, un ciclo di concerti con ensemble e formazioni composte da docenti e allievi della prestigiosa Accademia nazionale, con la partecipazione degli allievi più meritevoli dell’Accademia Nazionale. Le formazioni di esibirsi si presenteranno in sei momenti musicali che caratterizzeranno la Valdichiana nei mesi di aprile e Maggio. Per andare a completare l’offerta artistica con un evento d’eccezione della Siena Jazz Orchestra, diretta dal Maestro Roberto Spadoni, che si esibirà a Sinalunga in Piazza Garibaldi.

Il primo appuntamento con Siena Jazz in Valdichiana è in programma il 30 Aprile alle ore 21:30 al Teatro Caos di Chianciano Terme con il “Fao Trio” composto da Ariel Tricomi pianoforte, Francesco Maggi contrabbasso, Oscar Martin Del Rio batteria.

Gli altri concerti saranno poi il 10 Maggio al Teatro della Filarmonica di Celle sul Rigo nel Comune di San Casciano Bagni con “Lovato Cian” – Irene Lovato voce e Edoardo Cian chitarra; il 17 Maggio in Piazza XXIV Giugno a Sarteano con “Teatro” composto da Michelangelo Bellugi sassofono, Edoardo Ferri chitarra, Federico Giolito contrabbasso, Marcello Della Seta batteria; il 23 Maggio al Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena con “Magenta 4tet” composto da Matteo Michelini sax alto e soprano, Matteo Maranzana pianoforte, Federico Giolito contrabbasso, Lorenzo Fabbri batteria.