Valdichiana, bande in festa. Capitale toscana della cultura. Omaggio alla musica swing

“Valdichiana in banda” al palasport di Torrita di Siena, per ospitare la formazione di 74 musicanti provenienti dalle realtà bandistiche della Valdichiana Senese. Titolo dell’evento “L’era dello Swing - Un omaggio agli anni d’oro delle Big Band”, sotto la direzione di Gianmarco Bianchi. A pochi giorni dalla designazione della Valdichiana Senese a Capitale toscana della cultura 2025, lo spirito di condivisione si è ritrovato nel grande concerto che unisce le bande del territorio.

Le rappresentanze della “La Folkloristica” di Bettolle e della Filarmonica “Pietro Mascagni” di Farnetella (Sinalunga), Banda Comunale “Arturo Toscanini” di Piazze (Cetona), Banda Musicale “Bonaventura Somma” di Chianciano Terme, Filarmonica Città di Chiusi, Banda Poliziana di Montepulciano, Banda di Monticchiello (Pienza), Associazione Filarmonica “Giampaolo Bisacchi” di San Casciano dei Bagni, Società Filarmonica Celle sul Rigo (San Casciano dei Bagni), Società Filarmonica Sarteano, Società Filarmonica “Ciro Pinsuti” di Sinalunga, Società Filarmonica Guido Monaco “La Samba” di Torrita di Siena.

Il ricavato della serata è destinato all’Associazione Amica Donna, attiva come supporto alle donne vittime di violenza. "E’ un evento coinvolgente – commenta Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena e delegato a Valdichiana Senese Capitale toscana della cultura 2025 - non solo per le emozioni che trasmette, ma anche per l’energia che nasce dall’unione di formazioni vicine eppure diverse per storia, repertorio e consuetudini". "Quale miglior modo per inaugurare l’anno da Capitale toscana della cultura se non con la grande festa in musica quale è “Valdichiana in banda”" di Edo Zacchei, presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese.