Us Poggibonsi e Women. Oggi passerella ufficiale

Us Poggibonsi e Poggibonsi Women presentano stasera allo stadio Stefano Lotti le rispettive squadre per la stagione agonistica. Avviene tra l’altro in una data significativa per la quasi secolare storia della società che da un lustro è presieduta da Giuseppe Vellini. Ricorre infatti oggi il trentaseiesimo anniversario dell’esordio dei Leoni in un campionato professionistico: domenica 11 settembre 1988 l’incontro valido per il turno inaugurale della C2 al Moccagatta di Alessandria. Quel giorno il Poggibonsi di Uliano Vettori, pur rimaneggiato nello schieramento, riuscì nell’impresa di imporre il pari a reti inviolate a una autentica big del girone. Nel programma odierno, lo sport, la musica, il divertimento si uniscono allo street food giallorosso, prima della passerella riservata agli atleti: serie D e juniores nazionali della Us Poggibonsi, e tutte le compagini giovanili del Poggibonsi Women, con la novità assoluta rappresentata dalla formazione maggiore femminile che parteciperà alla Promozione 2024-2025. Interverranno dirigenti, tecnici e addetti ai lavori, a un evento molto atteso dagli appassionati ai colori sempre pronti a sostenere il team. Paolo Bartalini