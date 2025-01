Università, più soldi ai direttori

Il ministro dell’Universitá e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l’aggiornamento dei compensi dei direttori generali degli atenei italiani, per il quadriennio 2024-2027. Il provvedimento è stato inviato al ministero dell’Economia per il concerto. In totale la spesa per i compensi per i direttori generali degli atenei italiani passa da 9.720.583,60 a 10.306.560,70 euro.

La retribuzione è stabilita dal Cda dell’Università, su proposta del Rettore, tenendo conto del profilo professionale e dell’esperienza professionale posseduta.

Università degli Studi di Siena, il compenso del direttore passa da 155.819,95 euro a 165.213,10 euro, con un aumento è di 9.393,15 euro lordi l’anno; per l’Università per Stranieri si passa da 99.960,00 euro a 105.985,80 euro, l’aumento è di 6.025,80 euro lordi l’anno.